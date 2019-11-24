Порошенко: мир должен укреплять солидарность с Украиной против Путина

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 612
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7569
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1377
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 891
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 855
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
3
5
20
3
11
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
Видео
Все видео
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 666
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 18:59

Порошенко: мир должен укреплять солидарность с Украиной против Путина

  Комментировать
Порошенко: мир должен укреплять солидарность с Украиной против Путина
Фото: eurosolidarity.org

Международное сообщество должно укреплять солидарность с Украиной, которая противостоит российской военной агрессии, ведь планы Путина не ограничиваются Донбассом или Крымом, его цель - дестабилизировать ситуацию в мире и навязать собственную повестку дня в международной политике. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе (Канада), сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко вспомнил февраль 2013 года, когда началась аннексия Крыма и никто не мог поверить, что государство-член Совета безопасности ООН пойдет на такое беспрецедентное преступление.

"Аннексия Крыма в 2014 году стала шоком для нас. Это началось 20 февраля. Я был в Симферополе 27 числа как член украинского парламента. Я пытался остановить это. Мы не могли представить, что может быть какой-то военный конфликт. Поэтому мы старались работать с людьми в Крыму, чтобы защитить их и защитить суверенитет Украины от российской юридической аннексии. Но это была четкая задача Путина - забрать Крым. И мир не понимал, что происходило там, потому что никто не мог этого даже представить", - напомнил Порошенко.

Он также рассказал о том, как на Донбассе летом 14-го года появились регулярные российские войска. "Там были сотни российских солдат, которых мы ловили на украинской территории. И это был просто ужас. Путин говорил, что там нет российских солдат. Но мы показывали, просто тыкали в лицо документы, которые доказывали, что это регулярный солдат российской армии. "Но они там просто в отпуске", - говорили россияне. Нет, они там не отдыхают. Есть видео, где они рассказывают, что у них есть приказ атаковать Украину. Они совсем там не отдыхают. И они не просто где-то заблудились. Они специально были отправлены на территорию Украины. И такой стиль поддерживается Россией", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины поблагодарил международных партнеров, в частности США, Канаду и страны Европейского Союза за то, что они ввели санкции против страны-агрессора. Он подчеркнул, что, к сожалению, Будапештский меморандум, по которому в обмен на второй ядерный потенциал Украина получила гарантии безопасности и территориальной целостности, не удержал Россию от агрессии. А это означает, что Путину нельзя доверять.

"Две недели назад я был на линии фронта, беседовал с военными, с людьми. И они говорят: господин президент, это очень важно - не позвольте Путину оставить Украину наедине против России", - отметил Порошенко.

Больше всего, в чем нуждается сегодня Украина, это не деньги и не поддержка реформ - хотя это тоже очень важно. Но самое главное - это международная поддержка Украины, которая противостоит одной из самых мощных в военном плане стране-агрессору.

"Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной.
Это самое важное", - призвал Петр Порошенко.

Он обратил внимание на то, что Путин активно применяет в международной политике гибридные методы и пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США.

"Разве Украина в этом заинтересована? Нет. США - точно нет. Только один человек в этом заинтересован. Который сидит в России, который сидит в Кремле и который сейчас наслаждается тем, что он так успешно переключил все внимание от российской агрессии", - убежден Петр Порошенко.

"Мы не только остановили Россию - огромную страну, вторую сильнейшую армию в мире. Мы остановили проект "Новороссия", "Малороссия" от того, чтобы разделить Украину на части. Ведь Путин думал, что его будут с хлебом солью встречать. Но этого не происходит. И сейчас он использует инструменты гибридной войны, переключает всемирное внимание от этого", - предостерег Порошенко.

"Но борьба между Украиной и Россией, украинцами и Путиным - это всемирная борьба. Ведь это борьба за свободу, за демократию, за будущее. За все то, что нас объединяет", - подчеркнул Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко: мир должен укреплять солидарность с Украиной против Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 48853
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 37749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 29601
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10989
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 9144
Политика
Посол США хотела сделать Сытника президентом - Луценко
Посол США хотела сделать Сытника президентом - Луценко Просмотров: 648
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины 1 Просмотров: 1035
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
3
 1 Просмотров: 2664
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу 3 Просмотров: 261
Украину не примут в НАТО, потому что не хотят войны с Россией
Украину не примут в НАТО, потому что не хотят войны с Россией 1 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 13793
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua