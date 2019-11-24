Порошенко: мир должен укреплять солидарность с Украиной против Путина

Фото: eurosolidarity.org

Международное сообщество должно укреплять солидарность с Украиной, которая противостоит российской военной агрессии, ведь планы Путина не ограничиваются Донбассом или Крымом, его цель - дестабилизировать ситуацию в мире и навязать собственную повестку дня в международной политике. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе (Канада), сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко вспомнил февраль 2013 года, когда началась аннексия Крыма и никто не мог поверить, что государство-член Совета безопасности ООН пойдет на такое беспрецедентное преступление.

"Аннексия Крыма в 2014 году стала шоком для нас. Это началось 20 февраля. Я был в Симферополе 27 числа как член украинского парламента. Я пытался остановить это. Мы не могли представить, что может быть какой-то военный конфликт. Поэтому мы старались работать с людьми в Крыму, чтобы защитить их и защитить суверенитет Украины от российской юридической аннексии. Но это была четкая задача Путина - забрать Крым. И мир не понимал, что происходило там, потому что никто не мог этого даже представить", - напомнил Порошенко.

Он также рассказал о том, как на Донбассе летом 14-го года появились регулярные российские войска. "Там были сотни российских солдат, которых мы ловили на украинской территории. И это был просто ужас. Путин говорил, что там нет российских солдат. Но мы показывали, просто тыкали в лицо документы, которые доказывали, что это регулярный солдат российской армии. "Но они там просто в отпуске", - говорили россияне. Нет, они там не отдыхают. Есть видео, где они рассказывают, что у них есть приказ атаковать Украину. Они совсем там не отдыхают. И они не просто где-то заблудились. Они специально были отправлены на территорию Украины. И такой стиль поддерживается Россией", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины поблагодарил международных партнеров, в частности США, Канаду и страны Европейского Союза за то, что они ввели санкции против страны-агрессора. Он подчеркнул, что, к сожалению, Будапештский меморандум, по которому в обмен на второй ядерный потенциал Украина получила гарантии безопасности и территориальной целостности, не удержал Россию от агрессии. А это означает, что Путину нельзя доверять.

"Две недели назад я был на линии фронта, беседовал с военными, с людьми. И они говорят: господин президент, это очень важно - не позвольте Путину оставить Украину наедине против России", - отметил Порошенко.

Больше всего, в чем нуждается сегодня Украина, это не деньги и не поддержка реформ - хотя это тоже очень важно. Но самое главное - это международная поддержка Украины, которая противостоит одной из самых мощных в военном плане стране-агрессору.

"Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной.

Это самое важное", - призвал Петр Порошенко.

Он обратил внимание на то, что Путин активно применяет в международной политике гибридные методы и пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США.

"Разве Украина в этом заинтересована? Нет. США - точно нет. Только один человек в этом заинтересован. Который сидит в России, который сидит в Кремле и который сейчас наслаждается тем, что он так успешно переключил все внимание от российской агрессии", - убежден Петр Порошенко.

"Мы не только остановили Россию - огромную страну, вторую сильнейшую армию в мире. Мы остановили проект "Новороссия", "Малороссия" от того, чтобы разделить Украину на части. Ведь Путин думал, что его будут с хлебом солью встречать. Но этого не происходит. И сейчас он использует инструменты гибридной войны, переключает всемирное внимание от этого", - предостерег Порошенко.

"Но борьба между Украиной и Россией, украинцами и Путиным - это всемирная борьба. Ведь это борьба за свободу, за демократию, за будущее. За все то, что нас объединяет", - подчеркнул Порошенко.