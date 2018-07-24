В США планируют выделить деньги на оборону Украины

США планирует выделить для Украины 250 млн долларов. Фото: Vpoanalytics

В 2019 году США планирует выделить 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Часть суммы, а именно 50 млн пойдет на летальные виды вооружений. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о" Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны ". Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для оказания помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долларов", - рассказали дипломаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создадут умную субмарину-камикадзе

Однако, сначала проект закона должен быть принят Сенатом и Палатой представителей, а затем подписан президентом США.

Украина собирается вернуть на вооружение украинской армии ряд зенитно-ракетных комплексов, который вывели на хранение. Осенью планируют учебные пуски и примут решение о поставках их на боевое дежурство.