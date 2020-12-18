В США планируют продать возможность взорвать "казино Трампа" из-за его поражение на выборах

Отель и казино Трампа зотя разрушить. Фото: usatoday.com

В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, власти выставили на аукцион право сноса гостиницы с казино Trump Plaza через недавнее поражение Дональда Трампа на выборах США.

Об этом сообщил мэр города Марти Смолл-младший.

"Я хочу собрать как минимум 1 миллион долларов, и я думаю, что мы сможем этого добиться", - заявил Смолл-младший.

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По словам мэра, все средства, собранные в результате аукциона, пожертвуют на нужды городского юношеского клуба.

Отель и казино Trump Plaza закрылись еще 2014 года из-за банкротства. Здание хотели снести 31 декабря, но перенесли на начало февраля 2021-го.

Президент Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к расследованию в отношении сына новоизбранного президента Джо Байдена, Хантера.