В США отменили приговор мужчине, который просидел 20 лет в камере смертников

Эдди Ли Говарда выпустили из тюрьмы. Фото: The Mississippi Innocence Project

Верховный суд штата Миссисипи, США, отпустил на свободу темнокожего Эдди Ли Говарда, который отсидел 20 лет в камере смертников за убийство 84-летней Джорджии Кемп.

Подробностями поделилось CNN.

Мужчину обвинили в убийстве из-за совпадения следов укусов на теле умершей с его зубами. По словам адвокатов Говарда, это было косвенное доказательство.

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На прошлой неделе окружная прокуратура одобрил просьбу о прекращении дела. ДНК на месте преступления не принадлежали Говарду, это можно рассматривать как оправдание.

"Поскольку человеческая кожа эластичная, следы укусов легко деформируются. Если у вас нет ДНК, вы на самом деле не сможете идентифицировать кого-то за укусом", - прокомментировал один из специалистов.

По словам адвокатов Говарда, это дело не только о несовершенной судебной системе США, но и о расистском и предвзятом преследовании.

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