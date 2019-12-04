В США определились с датой голосования по антироссийским санкциям

США хотят ввести ограничения против российской судостроительной отрасли. Фото: 24tv.ua

Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря проведет голосование по законопроекту о санкциях против России.

Он был внесен на рассмотрение Конгресса еще в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессию в Украине, сообщает Bloomberg.

В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина).

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В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли. Также сенаторы выступают за санкции против энергетических проектов с российским участием, банков, киберсектора и суверенного долга.

В США рассматривают возможность ввести санкции против ПВК "Вагнер". Идею предложил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Он говорит, что российская гибридная агрессия угрожает миру, безопасности и стабильности.