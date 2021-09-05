В США около университета произошла перестрелка: есть пострадавшие

При этом из пострадавших только одна девушка является студенткой данного учебного заведения. Фото: Pixabay

Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета. В результате инцидента три человека пострадали.

"Три человека получили ранения (во время стрельбы) на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование ", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.

По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет. При этом из пострадавших только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.

Неизвестный открыл огонь в школе в штате Северная Каролина, США. По предварительной информации, ранение получил один ученик.