Неизвестный устроил стрельбу в средней школе: есть пострадавшие

В США снова стрельба. Фото: Reuters

Неизвестный открыл огонь в школе в штате Северная Каролина, США

По предварительной информации, ранение получил один ученик, сообщает ABC11.

Стрельбу начали в средней школе Маунт-Табор. В офисе шерифа сообщили, что охраняют всю территорию школы и все ученики - в безопасности.

В районе - большое количество стражей порядка, а также дежурят медики. Сейчас родителей учеников призвали не приходить в школу для того, чтобы забрать детей.

Родственников собрали в торговом центре неподалеку и они ждут дальнейшие инструкции. Сначала учеников планировали перевезти в помещение Христианской ассоциации молодежи, однако этого решили не делать. Детей отправляют к родителям поэтапно.

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В прошлом месяце Пентагон закрыли из-за стрельбы за пределами здания. Сотрудникам запретили выходить из комплекса.