Неизвестный устроил стрельбу в средней школе: есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь в школе в штате Северная Каролина, США
По предварительной информации, ранение получил один ученик, сообщает ABC11.
Стрельбу начали в средней школе Маунт-Табор. В офисе шерифа сообщили, что охраняют всю территорию школы и все ученики - в безопасности.
В районе - большое количество стражей порядка, а также дежурят медики. Сейчас родителей учеников призвали не приходить в школу для того, чтобы забрать детей.
Родственников собрали в торговом центре неподалеку и они ждут дальнейшие инструкции. Сначала учеников планировали перевезти в помещение Христианской ассоциации молодежи, однако этого решили не делать. Детей отправляют к родителям поэтапно.
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В прошлом месяце Пентагон закрыли из-за стрельбы за пределами здания. Сотрудникам запретили выходить из комплекса.
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