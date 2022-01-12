В США обнародовали законопроект о санкциях против РФ

Законопроект предусматривает введение ряда санкций против России. Фото: pixabay.com

12 января в Конгрессе США опубликовали законопроект о санкциях против РФ в случае нового вторжения в Украину.

Авторами документа выступили 26 сенаторов, в том числе сенатор от демократов, председатель комитета по иностранным делам Роберт Менендес, сообщает пресс-служба сенатора США Джин Шейхин.

"Законопроект разбили на три раздела: помощь Украине, противодействие агрессии РФ в Украине и странах-союзниках в Восточной Европе, а также санкции", - говорится в сообщении.

Сенаторы предлагают разработать стратегию по поддержке оборонных возможностей Украины и выделить дополнительные $500 млн на экстренную помощь в случае вторжения. Еще $3 млн хотят потратить на обучение украинских военных.

Законопроект также предусматривает помощь Украине для противодействия российской дезинформации, улучшение медиаграмотности населения, борьбу с российскими фейками в соцсетях и усиление кибербезопасности. Американская разведка должна подготовить доклад о роли российских спецслужб в подрыве независимости и территориальной целостности Украины и определить точные подразделения, которые этим занимаются. Также должны доложить о состоянии президента России Владимира Путина и его окружения.

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"Если президент США Джо Байден утвердительно определит, что Россия совершила повторное вторжение или эскалацию военных действий, акт о защите суверенитета Украины запускает каскад обязательных санкций против политического и военного руководства РФ, финансовых институтов, добывающей промышленности и газопровода "Северный поток-2", - говорится в документе.

Предлагается ввести персональные санкции против Путина, премьер-министра РФ, министра обороны, министра иностранных дел, главнокомандующего и многих других командующих российских войск. Предполагается также и ряд ограничений против минимум трех российских банков.

В Вашингтоне ждут от РФ объяснений по поводу новых военных учений у границ Украины. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.