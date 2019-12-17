В США неизвестный расстрелял трех человек в казино

В США неизвестный открыл стрельбу в казино в городе Грейт-Фолс, погибли три человека.
Нападавшего в ходе спецоперации ликвидировали правоохранители, передает телеканал NBC Montana.
"В вторнику, 17 декабря 2019, вскоре после 2:00 поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino ... сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений ", - сообщает полиция Грейт-Фолс.
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Из-за стрельбы закрыли начальную школу, которая находится неподалеку казино. Пострадавших среди учеников и сотрудников школы нет.
Работники коммунального хозяйства поселка Чабаны под Киевом и строители устроили драку со стрельбой через грязные колеса автомобиля. Чтобы грузовики с строительства не загрязняли асфальт, коммунальщики не выпускали их на дорогу, пока из них не смоют грязь.
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