В США неизвестный расстрелял трех человек в казино

В США неизвестный открыл стрельбу в казино. Фото: 24.ua

В США неизвестный открыл стрельбу в казино в городе Грейт-Фолс, погибли три человека.

Нападавшего в ходе спецоперации ликвидировали правоохранители, передает телеканал NBC Montana.

"В вторнику, 17 декабря 2019, вскоре после 2:00 поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino ... сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений ", - сообщает полиция Грейт-Фолс.

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Из-за стрельбы закрыли начальную школу, которая находится неподалеку казино. Пострадавших среди учеников и сотрудников школы нет.

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