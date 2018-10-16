В США наступили на горло кремлевскому телеканалу

Телеканал Russia Today ограничили в США. Фото: qha.com.ua

В США российский пропагандистский телеканал Russia Today не будет транслироваться во всех крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

Его исключили из сетей вещания Spectrum и Comcast Chicago. Уточняется, что зона покрытия этих сетей - почти все крупные города, в числе которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго, сообщается на сайте телеканала.

При этом провайдеры не объяснили причин такого решения. Правда, Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор речи, сославшись на то, что "с развитием Интернета нецелесообразно предоставлять услуги телевещания".

А вот администрация Comcast Chicago оказалась более сдержанной. Руководство сослалось на закон о полномочиях в области национальной обороны. В нем прописано, что компания может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

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За три года в Украине закрыли 81 российский телеканал. Причина закрытия - нарушение различных норм украинского законодательства. В частности, нарушение закона "О телевидении и радиовещании" и закона "О рекламе".