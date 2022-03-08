В США нашли, чем заменить российскую нефть

США обсудили с Венесуэлой замену российской нефти. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки готовы обсудить все возможные пути по сокращению потребления российской нефти.

Сейчас Вашингтон ищет пути сокращения импорта нефти из РФ в Венесуэле, сообщает AFP.

"Белый дом заявил в понедельник, что американская делегация провела на выходных переговоры в Венесуэле. Они включали обсуждение поставок энергоносителей, поскольку США ищут пути сокращения импорта нефти из РФ",- говорится в сообщении.

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В Конгрессе США продолжают изучать законодательные варианты по изоляции России за ее вторжение в Украину. Палата представителей собирается уполномочить исполнительную власть увеличить тарифы на российский импорт.

Тем временем крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy уже перестали покупать российскую нефть из-за войны в Украине.

В Великобритании порт отказался разгружать российскую нефть с немецкого танкера. Докеры в городе Чешир отказались разгрузить судно Seacod. Британия запретила заход в свои порты судам, имеющим какое-либо отношение к РФ, из-за ее вторжения в Украину. Seacod ходит под немецким флагом, поэтому груз судна формально не подпадает под запрет. В то же время профсоюз рабочих Unite призвал правительство устранить эту лазейку.