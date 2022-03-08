Австралийские нефтяные компании уходят из РФ

Австралийские компании уходят из России. Фото: Украинская правда

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть из-за войны в Украине.

Viva, оператор нефтеперерабатывающего завода Geelong и общенациональной сети автозаправочных станций Shell и Liberty, заявила, что "ужасена событиями, разворачивающимися в Украине", и выразила соболезнования пострадавшим от вторжения, сообщило The Sydney Morning Herald.

"Как следствие и ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупки сырья российского происхождения", - заявила компания во вторник.

Viva изучала варианты утилизации двух грузов российской нефти, приобретенных до войны, которые должны были прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев, но не смогли найти надежных покупателей.

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"Без этих поставок компания столкнется с пробелами в своей программе переработки и потенциальным дефицитом топлива", – сообщили в компании.

Входящий в список ASX топливный гигант Ampol также осудил действия России в Украине и подтвердил, что не покупал российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны.

Компании заявили, что отказавшись от российской нефти, будут использовать другие "цепи поставок", чтобы обеспечить клиентам безопасную и надежную доставку топливных продуктов.

Лидеры Европейского Союза договорятся о поэтапном отказе от зависимости ЕС от импорта российского газа, нефти и угля на саммите на этой неделе.