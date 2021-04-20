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вторник, 20 апреля 2021 20:45

В США может появиться новый штат

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В США может появиться новый штат
Округ Колумбия могут сделать штатом. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование столичного округа Колумбия в 51-й штат.

"Слишком долго свыше 700 тысяч жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политикой, передает The Washington Times.

Палата представителей на этой неделе должен проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США. Это может произойти, так как палату сейчас контролируют демократы.

Новую административную единицу будут называть штат Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь борца за гражданские права Фредерика Дугласа. Федеральные здания официально будут расположены вне территории штата.

Палата представителей приняла законодательство о том, чтобы сделать округ Колумбия штатом. В прошлом году это решение не поддержал Сенат.

Республиканцы против, потому что таким образом в Конгрессе появится еще одно представительство демократов.

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В округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг. Его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах. Традиционно жители столицы голосуют за демократов.

В округ Колумбия входят столица Вашингтон, Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ создали для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев. Об этом сообщили в Белом доме.

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