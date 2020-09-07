В США хотят сделать бесплатным общественный транспорт

Власти Лос-Анджелеса намерен сделать проезд в общественном транспорте бесплатным.

Главной причиной такого решения является пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 многие жители округа остались без работы, и соответственно не имеют возможности платить за проезд, пишет Bloomberg.

С марта в общественном транспорте округа Лос-Анджелес пассажиропоток уменьшился почти на 50%. Финансирование транспорта в Лос-Анджелесе планируют компенсировать за счет государственных субсидий и рекламных доходов.

Отмечается, что выручка от оплаты проезда в 2019 году составила лишь 13% от всех операционных расходов системы транспорта округа.

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Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе. Зарегистрированное обращение к мэру опубликовали на странице в Facebook Ассоциации перевозчиков г. Киева и Киевской области. В документе транспортники отмечают, что из-за карантина пассажиропоток сократился в 2 раза, а расходы на обслуживание подвижного состава - возросли. Выручка от перевозок уменьшилась в 2-4 раза. Многие предприятия оказались на грани банкротства.