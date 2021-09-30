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четверг, 30 сентября 2021 09:44

В США 23 вида животных признали вымершими

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В США 23 вида животных признали вымершими
Причинами исчезновения видов называют человеческую деятельность. Фото: pixabay.com

В США признали вымершими 23 вида животных и растений. Власти страны не смогли подтвердить существование достаточного количества их представителей в природе.

Некоторые из видов не фиксировали более 100 лет, сообщила 29 сентября Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

В перечень попали 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, растение и восемь видов мидий. Самое известное среди этих животных - королевский белоклювый дятел. В последний раз его видели в 1944 году в Луизиане. В 1967-м этот вид официально включили в список исчезающих. Еще одна птица - багамский певун - одна из самых редких певчих птиц в Северной Америке. В список также включили восемь видов птиц с Гавайских островов и гуамскую летучую лисицу с тихоокеанского острова Гуам.

Причинами исчезновения видов называют человеческую деятельность, которая приводит к исчезновению природных экосистем, а также браконьерство и изменения климата.

После объявления видов вымершими наступает трехмесячный период, в течение которого решение еще могут пересмотреть. Всего в мире насчитывается более 900 вымерших видов. Но, вероятно, их больше, поскольку не все из пропавших видов ученые успевают установить и классифицировать.

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Пчелы убили десятки редкостных пингвинов в ЮАР. 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от роя пчел недалеко от Кейптауна. Охраняемых птиц нашли на пляже с множественными укусами пчел, но без других телесных повреждений. Вскрытие показало, что пчелы жалили птиц вокруг глаз.

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