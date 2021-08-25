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Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых

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Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Видео смогла записать Анна Зора из фонда острова Фрегат. Фото: pixabay.com

Впервые удалось заснять черепаху с Сейшельских островов, поедающую птенцов. До этого ученые считали этих животных травоядными.

Исследователи из Великобритании и Сейшельских островов опубликовали видео, на котором гигантская черепаха охотится на другое животное - птенца крачки, пишет Current Biology. Ролик еще в июле 2020-го записала Анна Зора.

"Эта черепаха является представителем Aldabrachelys gigantea - одного из крупнейших видов черепах планеты, который водится исключительно на Сейшельских островах. Панцирь животных может достигать метра длиной, а средний вес самцов составляет около 250 килограммов. Черепахи долгожители, живут примерно 150 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас на острове Фрегат, относящийся к Сейшельским островам, насчитывается примерно 3 тыс. таких черепах. Их соседями стали птицы из колонии крачек. Именно из-за гнездящихся рядом птиц у черепах и сформировалась новая охотничья характеристика. Птенцы часто выпадают из гнезд, а черепахи привыкли питаться ими и другими останками животных на земле. До сих пор на Галапагосских и Сейшельских островах гигантские черепахи считались крупнейшими травоядными животными, поедающими до 11% всей растительности.

"Это совершенно неожиданное поведение, которое никогда раньше не видели у диких черепах. Их новый тип поведения может стать эволюционным", - заявил доктор Джастин Герлах из Кембриджского университета.

Черепах никогда не замечали за активной охотой. Хотя они едят останки животных, кости и панцири улиток, их все равно считали травоядными, поскольку они не убивали других существ ради еды.

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В элитном районе Нордельта к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса произошло нашествие капибар. Район расположен на заболоченной территории. Там идеальные условия для размножения капибар. Местные жители начали жаловаться, что животные гадят в садах и уничтожают растительность. Один житель сказал, что животные покусали его пса.

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