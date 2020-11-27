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В Шотландии заговорили о референдуме за независимость

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В Шотландии заговорили о референдуме за независимость
Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума. Фото: pixabay.com

В Шотландии планируют провести 2-й референдум об отделении от Соединенного Королевства 2021 года.

Об этом заявила первая министр шотландского правительства Никола Стерджен, передает BBC.

"Я думаю, по целому ряду причин референдум должен проводиться "в начале" следующего срока нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года. Я намерена больше сказать об этом перед выборами в нашем манифесте, но мы все еще находимся в глобальной пандемии", - сказала Стерджен.

Ожидается, что парламентские выборы в Шотландии выиграют представители правящей Шотландской национальной партии - SNP, лидером которой является Стерджен. Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума о независимости.

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18 сентября 2014 года состоялся 1-й референдум по вопросу о независимости Шотландии. 55,3 % тех, кто проголосовал, выступили против независимости.

2019 года в Глазго состоялась массовая демонстрация за независимость. Организаторы оценили количество участников в 20 тыс. человек.

В недавнем соцопросе Ipsos, проведенном в Шотландии, 58% высказались за отделение от Британии. Против 42%.

Самый известный аналитик британского общественного мнения сэр Джон Куртисе советует Лондону не пренебрегать результатами опроса. По его мнению, рост числа сторонников независимости – следствие брекзиту, против которого выступают шотландцы, и действий правительства Бориса Джонсона, который, по мнению шотландцев, плохо справляется с экономическими вызовами и борьбой против пандемии.

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