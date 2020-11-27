В Словакии засомневались в эффективности массового тестирования на Covid-19

Внутри правительства страны нет единства по вопросу массовых тестирований. Фото: pexels.com

В Словакии решили отложить повторное массовое тестирование населения на Covid-19 из-за его сомнительной эффективности. 2-й раунд тестирования должен был начаться 5-6 декабря, но его перенесли на неопределенный срок.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, пишет DW.

Внутри правительства нет единства по вопросу массовых тестирований. А ассоциация городов и общин страны вообще выступила с требованием отказаться от практики проведения общенационального тестирования. Вместо этого предлагают сосредоточиться на тестировании уязвимых категорий населения.

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Словакия стала первой страной, которая в октябре-ноябре провела общенациональное тестирование. Население страны - около 5,5 млн человек. Около 3,6 млн прошли тесты на антигены. 1% участников тестирования получили положительный результат и самоизолировались на 10 дней.