В Словакии запретили полеты советских истребителей МиГ-29

Решение приняли после того, как один из МиГ-29 разбился во время учебного полета. Фото: РБК

В Словакии временно запретили полеты советских МиГ-29.

Соответствующее решение приняли из-за того, что один из истребителей данной модели разбился во время учебного полета. Об этом сообщает Associated Press.

У Министерствае обороны страны отметили, что катастрофа произошла в субботу вечером, 28 сентября. Пилот успел катапультироваться и сейчас находится под наблюдением медиков, однако его жизни ничто не угрожает. Самолет разбился неподалеку от города Нитра, в 100 км от Братиславы.

Из-за аварии эксплуатацию всех самолетов МиГ-29 решили приостановить до выяснения причины аварии.

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Как отмечается, в прошлом году Словакия подписала контракт на покупку 14 самолетов F-16 в Lockheed Martin для замены советских истребителей. Первый F-16 страна получит не позднее 2022 года.

В России заявили, что над нейтральными водами Балтики истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу. Самолет с главой министерства следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.