В Словакии вырезали храм со льда

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В словацком городе Гребенеке открыли ежегодный "Татранский ледяной храм", сделанный из льда.

Купол храма имеет 25 диаметров по диагонали, а для изготовления использовали 225 тонн замерзшей воды. Об этом пишет Onet.

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Ежегодно около десятка скульпторов из Литвы, Польши, Германии, Чехии и Словакии делают архитектурные шедевры из ледяных глыб.

В 2017 году производили базилику Святого Семейства в Барселоне. В 2018 году – базилику святого Петра в Ватикане. В 2019 году – собор Парижской Богоматери в Париже. В 2020 году – церковь Воскресения Иисуса Христа в Петербурге. В этом году – собор святого Иакова из испанского города Сантьяго-де-Компостела.

11-12 января 2019 возле главной елки Львова девять скульпторов соревновались за первенство в конкурсе произведений со льда.