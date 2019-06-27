В Словакии хотят "уволить" члена делегации в ПАСЕ за поддержку украинского демарша

Мартин Полячик выступил против возвращения российской делегации в ПАСЕ. Фото: image.zn.ua

Спикер Национального совета Словакии предложил исключить из состава делегации в ПАСЕ Мартина Полячика, который выступил против возвращения России в ПАСЕ.

Такую новость обнародовал сам Полячик в Facebook.

По его словам, он выразил свою позицию относительно русского вопроса, а не всей словацкой делегации.

"Я глубоко обеспокоен тем, что вчера спикер Национального совета Словацкой Республики Андрей Данько и глава делегации парламента Национального совета Словацкой Республики Любомир Блаха выступили с заявлением о том, что мои действия в Парламентской ассамблее Совета Европы" запятнали хорошее название Словацкой Республики "и, что они предложат мое немедленное отстранение от постоянной делегации Национального совета Словацкой Республики", - написал Полячик.

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После того, как ПАСЕ вернула России все полномочия в организации, делегаты Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии выступили с заявлением, в котором осудили соответствующее решение Ассамблеи.

"Чтобы не было никаких недоразумений, я присоединился к этому заявлению как отдельный член словацкой делегации, не собираясь представлять официальное заявление самой делегации или своей родины. Из текста следует, что это заявление лишь отражает индивидуальные взгляды членов различных делегаций, следовательно, это мое личное видение", - добавил Полячик.

На ночном заседании 25 июня ПАСЕ сняла санкции с делегации России без выполнения каких-либо санкций, которые были на них наложены за оккупацию Крыма. "За" резолюцию проголосовали 118 делегатов, "против" - 62, и 10 человек воздержались. Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Против в полном составе проголосовала делегация Украины и Грузии, а также большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.