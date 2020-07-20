В Сирии взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой: пятеро погибли, 85 получили ранения

В Сирии взорвался автомобиль: много погибших и пострадавших. Фото: РБК

На северо-западе Сирии взорвалась заложенная в автомобиль бомба, погибли по меньшей мере пять человек, еще 85 получили ранения.

Взрыв произошел вблизи сирийского города Аазаз, в поселке Сикким, который находится у турецкой границы, сообщает Reuters.

15 пострадавших от взрыва доставили в больницу на территории Турции.

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Напомним, ранее у входа на станцию метро Шулявская в Киеве взорвалось неизвестное устройство. Один прохожий получил травму ноги.