В Сирии более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Организация активизировала свою деятельность по борьбе с быстрым распространением коронавируса в стране. Фото: Pixabay

В Сирии более чем у 200 сотрудников ООН обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Организация активизировала свою деятельность по борьбе с быстрым распространением коронавируса в стране.

Гуманитарные работники и медики заявили, что реальное количество случаев значительно выше, включая сотни сотрудников, работающих в десятке агентств ООН, которые контролируют крупнейшие в стране операции по оказанию гуманитарной помощи, пишет Reuters.

Постоянный координатор ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Сирии Имран Риза в прошлый вторник сообщил, что ООН находится на завершающей стадии создания медицинского учреждения для лечения больных.

"Более двухсот случаев было зарегистрировано среди сотрудников ООН, некоторые из которых были госпитализированы, а трое были эвакуированы по медицинским показаниям", - отметил высокопоставленный представитель.

Ранее в ВОЗ заявили, что прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых сфер общества и лиц, которым грозит повышенный риск заболевания, включая пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.