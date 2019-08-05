В Сибири потушили более 750 тыс. га леса

В Сибири ликвидировали пожар. Фото: Украинский интерес

Российские военные потушили 753 тыс. га леса в Сибири.

С 1 августа 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, начали тушение пожаров в Красноярском крае.

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"За 4 дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось ликвидировать лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров", - сообщает Министерство обороны РФ.

"Тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда - на дождь, однако в этих регионах установилась сухая и ветреная погода. На восстановление сгоревшей тайги уйдет больше века", - говорят в российском отделении Greenpeace.

В России шаманы с бубнами вызывали дожди на горящую Сибирь. Странный обряд провели на Острове Ольхон, расположенном на озере Байкал.