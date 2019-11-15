В школе Калифорнии произошла стрельба: двое погибли

В школе США снова стрельба. Фото: Сегодня

В результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в Калифорнии погибли 16-летняя девочка и 14-летний мальчик. Они умерли в больнице.

Огонь по одноклассникам открыл ученик этой же школы, рассказал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева, передает CNN.

Еще три ученицы - две 14-летние и 15-летняя девушки - были ранены и доставлены "скорой помощью" в больницу.

Подозреваемый в стрельбе, который устроил нападение в день своего 16-летия, госпитализирован с огнестрельным ранением. Он находится в тяжелом состоянии.

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Стрельба началась еще до того, как начались занятия. На видео, которое полиции получила с места происшествия, четко видно, что подозреваемый вынул из рюкзака пистолет калибра .45 APC, перед тем как начать стрелять в пятерых людей, а потом и в самого себя.