В сети высмеяли пикет россиян против Олимпиады-2018

Пикет против выступления атлетов из РФ под нейтральным флагом. Фото sport-express.ru

Двое российских болельщиков вышли с плакатами к зданию Олимпийского комитета России, осуждая поездку спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхан. Фанаты выступили против выступления атлетов из РФ под нейтральным флагом.

"Позор спортсменам под белым флагом! Слава и честь другим; в будущем великой страны!" - гласит надпись на одном из плакатов.

Читатели сайта "Спорт-Экспресс" выступили с критикой проведения подобной акции. "Позор - тем, кто пришли!", "Ну и стадо", "Уже только по шапке-ушанке с кокардой можно сделать выводы, что это за люди", "Здесь же обычные квасные патриоты, которые собственно на спорт плевать хотели", "Шизоиды. лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц", - пишут в комментариях.

Президент России Владимир Путин вопреки мнению большинства граждан РФ разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

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