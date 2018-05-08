В сети показали фото из самого высокого в мире здания

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Небоскреб в виде иглы Burj Khalifa, расположенный в центре одного из крупнейших городов ОАЭ Дубая, является самым высоким зданием в мире.

Здание является символом блеска, гламура и роскоши, которыми известный город Дубай. Она открыта правитель города шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум в январе 2010 года. Burj Khalifa имеет высоту 828 м и 200 этажей (160 из которых жилые). В течение года ее посещают миллионы туристов, передает CNN.

Шесть лет над выполнением проекта работали более 12 тыс. работников со всего мира. Его стоимость составила $ 1,5 млрд. Burj Khalifa вдвое превышает Empire State Building (самого высокого здания штата Нью-Йорк) и в три раза выше, чем Эйфелева башня в Париже. Превзошел также тайваньский Тайбэй-101 (высотой 508 метров), что с 2004 года занимал титул чемпиона мира с высоты с момента его открытия в 2004 году.

Burj Khalifa имеет также следующие рекорды:

- Самая высокая отдельно стоящее здание в мире

- Наибольшее количество этажей в мире

- высокий наблюдательный площадка на открытом воздухе

- Наибольшая высота, на которую поднимается лифт и грузовой лифт

- Самый высокий в мире плавательный бассейн в помещении (на 76 этаже).

Сначала строение имело название Burj Dubai. Его изменили на Burj Khalifa в честь президента ОАЭ и правителя Абу-Даби, шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна. Он вложил значительную часть своего состояния для создания здания.

Автор: Armani Hotel Dubai Дизайн Armani Hotel разрабатывал дизайнер Джорджо Армани

Внутри башни находится Armani Hotel, над интерьером которого работал Джорджио Армани. 160 номеров занимают весь 39-й этаж. Каждый обставлен мебелью, изготовленной на заказ. Электронными устройствами можно управлять с помощью iPad. Каждый гость имеет личного дворецкого. Также для каждого подбираются спа-процедуры. Гости получают пушистые халаты с монограммами и предметы гигиены от Armani.

Апарт-отель от Армани - 144 люксов на 9-16 этажах - предназначен для более длительного проживания. Цены на номера начинаются от 625 долларов США.

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At The Top, который расположен на 148, 124 и 125 этажах, является самым высоким смотровой площадкой в мире. Цены на билеты различаются в зависимости от этажа и времени суток. Стоят около $ 35 для взрослых и $ 25 для детей 11-14 лет.

Автор: At.mosphere Ресторан At.mosphere

На 112 этаже находится самый высокий в мире ресторан At.Mosphere. Туда гостей увозит футуристический лифт за менее чем 45 секунд. Панорамные окна от пола до потолка, кожаные сиденья, белые скатерти и качество блюд - главные отличительные черты ресторана.

У башни, в четырехэтажном здании, действует спортивно-оздоровительный клуб The Burj Club - люксовое место для жителей Burj Halifa. Там действует тренажерный зал, олимпийского размера бассейн спа.

Небоскреб Burj Halifa зарекомендовал себя как центр искусства и дизайна. Его поддерживают меценаты мирового уровня. Интерьер башни и окружающий бульвар украшают более 1000 художественных произведений ближневосточных художников и художников из других стран.

Новый уникальный отель Tetra Hotel предложит своим гостям ночлег в ромбах класса люкс высотой 19 м. По предварительным планам, Tetra Hotel будет иметь 42 комфортабельных номера, которые будут состоять из нескольких ярусов, соединенных лестницей. Здание извне будет напоминать больше новомодный выставочный центр, чем место для временного проживання. Части отеля изготовят заранее. Их доставят на место назначения, где соберут