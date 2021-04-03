В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1233
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 486
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1134
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1053
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
5
4
3
6
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
Nike запретила продажу &quot;сатанинской обуви&quot; с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Видео
Все видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1233
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 873
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 315
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 549
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 21:25

В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook

  Комментировать
В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook
Хакеры опубликовали номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты. Фото: Pixabay

На хакерском форуме опубликовали данные по меньшей мере 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Опубликованные хакерами данные содержат личную информацию пользователей соцсети со 106 стран мира. Хакеры слили в сеть 32 миллиона записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях из Британии и 6 млн о пользователях из Индии. Об этом сообщило агентство Business Insider со ссылкой на технического директора компании Hudson Rock Алона Гала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский хакер "обокрал" банки 11 стран мира

Хакеры опубликовали номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты. Гал отметил, что злоумышленники, безусловно, воспользуются данными для выполнения кибератак или попыток взлома.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 44595
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 18054
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10620
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 8757
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 7398
Мир
Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке
Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке Просмотров: 288
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России Просмотров: 216
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
 Просмотров: 963
Генерал США назвал Путина убийцей
Генерал США назвал Путина убийцей Просмотров: 765
Над океаном взорвался российский спутник
Над океаном взорвался российский спутник Просмотров: 891
Больше всего комментируют
10
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Голосов: 425
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть