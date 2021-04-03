В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook

Хакеры опубликовали номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты. Фото: Pixabay

На хакерском форуме опубликовали данные по меньшей мере 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Опубликованные хакерами данные содержат личную информацию пользователей соцсети со 106 стран мира. Хакеры слили в сеть 32 миллиона записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях из Британии и 6 млн о пользователях из Индии. Об этом сообщило агентство Business Insider со ссылкой на технического директора компании Hudson Rock Алона Гала.

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Хакеры опубликовали номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты. Гал отметил, что злоумышленники, безусловно, воспользуются данными для выполнения кибератак или попыток взлома.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак.