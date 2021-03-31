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среда, 31 марта 2021 11:32

Российские хакеры похитили тысячи писем Госдепа США - Politico

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Российские хакеры похитили тысячи писем Госдепа США - Politico
Российские хакеры похитили электронные письма Госдепартамента США. Фото: svyaznoy

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак.

Подробностями поделилось издание Politico.

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В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Пока неизвестно, получили ли хакеры доступ к секретной информации США.

По информации журналистов, чиновники Госдепа Штатов использовали программное обеспечение SolarWinds. Это является нарушением.

Австралийский телеканал 9NEWS Australia потерпел кибератаку на фоне подготовки расследования об устранении "врагов" президента РФ Владимира Путина.

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