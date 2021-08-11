В сафари-парку тигр разорвал девушку

Коллеги не предупредили Каталину о том, что ворота клетки открыты / Newsflash

В Чили из-за халатности работников сафари-парка, которые забыли закрыть клетку, где оставляют корм хищникам, тигр убил молодую девушку.

На прошлой неделе в вольере сафари-парка хищник убил 21-летнюю Каталину Ибарра после того, как коллеги не предупредили ее, что дверь клетки открыта. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леопард напал на 5-летнего ребенка и убил ее

Девушку отправили выполнять уборку и положить еду в вольере, где на нее накинулся тигр. Она получила ужасные раны шеи и скончалась на месте. Идет внутреннее расследования.

Финансовый менеджер парка заявил, что группа рабочих намеренно открыла клетку для тигров вопреки протоколу. Однако рабочие категорически отвергли обвинения, заявив, что клетка уже была открыта, и они не открывали ее.

Каталина работала в вольере более двух лет и иногда проводила экскурсии для семей. Однако ни одна из ее обязанностей не заключалась в непосредственном контакте с какими-либо хищником. Сафари-парк остается закрытым, поскольку полиция расследует дело о халатности.

В ЮАР сибирский тигр в парке для хищников Seaview Predator Park перелез почти четырёхметровый забор и убил работника. Тот был убит после того, как электрическое ограждение вольера хищника было отключено на техническое обслуживание.