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четверг, 25 ноября 2021 17:38

В России заявили о наступлении Киева на Донбасс - МИД отреагировало

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В России заявили о наступлении Киева на Донбасс - МИД отреагировало
В России сделали очередное лживое заявление о войне на Донбассе. Фото: УНИАН

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Захарову.

"Горячие главы киевского режима, чувствуя полную безнаказанность, выступают за силовое разрешение внутриукраинского кризиса. Нагнетается ситуация в зоне конфликта", - сказала Захарова.

Она утверждает, что о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки якобы говорят отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал слова Захаровой ложью, пишет "Украинская правда".

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"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу СММ ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях ВСУ не соответствуют действительности.

Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - пояснил Николенко.

Он напомнил, что отчеты СММ ОБСЕ говорят о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей именно со стороны боевиков РФ.

Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что глава СММ ОБСЕ в начале ноября официально призвал разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Но Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала, подытожил Николенко.

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перекидает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, которое международное информагентство Bloomberg опубликовало 25 ноября.

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Дата
25
ноября

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