Россия активно перекидывает новые войска и технику в Крым - Bloomberg

Россия перебрасывает в Крым значительные военные силы и технику – Bloomberg. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перекидает войска и технику в оккупированный ею Крым.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.

Отмечается, что перемещение российских военных к полуострову произошло после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.

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Согласно данным разведки, в Крым отправили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Именно танки Т-72Б3 последней и были замечены на видео в поезде, следовавшем в Крым, сообщали ранее аналитики из Conflict Intelligence Team.

"Готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута не раньше начала следующего года", - заявила американская разведка.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря. В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины назвали безосновательной. Утверждают, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".