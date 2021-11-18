У Путина отреагировали на информацию о возможном вторжении РФ в Украину

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Фото: Михаил Метцель, ТАСС

Информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины в Кремле назвали безосновательной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"Подобные заголовки - пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - прокомментировал Песков публикацию агентства Bloomberg о возможных планах вторжения РФ в Украину.

Также в Кремле в очередной раз заявили о якобы действиях НАТО вблизи границ РФ. В связи с этим Москва будет принимать меры по обеспечению своей безопасности, подчеркнул Песков.

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30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.