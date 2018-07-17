В России загорелся торговый центр

17 июля, в Солнечногорске, РФ загорелся торговый центр "Пассаж".
"А в подмосковном Солнечногорске слишком жарко. Горит ТЦ "Пассаж", людей успели эвакуировать. Интересно, сегодня его должны были сносить, но страховка же себя не выплатит", - написали в Telegram-канале Mash.
Местные жителей пишут в соцсетях, что здание подожгли.
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Угроза распространения пожара на соседние здания отсутствует.
В российском городе Кемерово начали сносить здание торгового центра "Зимняя вишня", в которой во время пожара погибли 60 человек. Соответствующее решение озвучил исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивильов. При этом пострадавшие против демонтажа считают, что так уничтожают доказательства.
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