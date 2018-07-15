"Хотят уничтожить доказательства" - в Кемерове начали сносить "Зимнюю вишню"

В Кемерове начался демонтаж ТЦ Зимняя вишня. Фото: НТВ

В российском городе Кемерово начали сносить здание торгового центра "Зимняя вишня", в котором во время пожара погибли 60 человек.

Соответствующее решение озвучил исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивильов. При этом пострадавшие против демонтажа они считают, что так уничтожают доказательства, передает Сибирь.Реалии.

Люди считают, что сохранение зданий необходимо для проведения дополнительных экспертиз.

"Сегодня соответствующее ходатайство передали следователю. Если здание исключили из числа вещественных доказательств, будем его обжаловать", - заявил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

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Однако пресс-служба администрации области сообщает, что между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра. Сейчас строители начали демонтаж внешних элементов. Примерно через неделю в Кемерово должна прибыть специальная тяжелая техника, которой разберут и вывезут металлические и железобетонные конструкции. На каждый этап работ планируется потратить более месяца.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его не могли потушить до середины следующего дня. Погибли, по последним данным, 60 человек, среди ни - 40 детей. Спасению людей больше мешали задымленность помещения и заблокированы эвакуационные выходы. Об этом службе ВВС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев в ходе пресс-конференции группы представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы. Эвакуации посетителей из торгового центра мешало в первую очередь то, что выходы были заблокированы физически. Также уже через 5 мин. после возгорания на четвертом этаже торгового центра все пути эвакуации были заблокированы токсичными продуктами горения.