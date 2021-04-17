В России задержали украинского консула

Оперативники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка. Фото: rbc.ru

В российском Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали оперативники ФСБ.

Об этом сообщает ТАСС сообщению на Центр общественных связей ФСБ России.

Причиной задержания назвали попытку получения украинским консулом закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Сообщают, что дипломата якобы застали во время встречи с гражданином России.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержанный на месте преступления украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк ", - говорится в сообщении российских силовиков.

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В ФСБ заявили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". В спецслужбе добавили, что в украинском дипломата будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение Германии, Швеции и Польши выслать российских дипломатов. Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.