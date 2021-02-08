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понедельник, 08 февраля 2021 23:45

Россия отреагировала на изгнание ее дипломатов

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Россия отреагировала на изгнание ее дипломатов
Германия, Польша и Швеция сообщили, что высылают по одному российскому дипломату. Фото: www.dsnews.ua

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение Германии, Швеции и Польши выслать российских дипломатов.

"Решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и является продолжением того же ряда действий, акций, к которым прибегает Запад в отношении нашей страны, мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Россия 1".

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Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами, и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Германия, Польша и Швеция сообщили, что высылают по одному российскому дипломату в ответ.

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