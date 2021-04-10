ФСБ задержала крымчанина через денежный перевод

Крымчанина Изета Аблямитова подозревают в финансировании терроризма. Фото: pixabay.com

Российская ФСБ 9 апреля задержала крымчанина Изета Аблямитова по подозрению в финансировании терроризма. Его арестовали на 2 месяца.

Мужчина живет в селе Брянское Бахчисарайского района. За решетку попал через денежный перевод, указал адвокат Аблямитова Константин Рустемов, передает "Крымская солидарность".

"Заседание прошло в стандартном режиме. Мы просили домашний арест - без всякой надежды на него. Мера пресечения избрана до 8 июня этого года", - рассказал адвокат.

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Аблямитова сначала держали в изоляторе МВД в Симферополе, но после меры пресечения переведут в СИЗО-1 тоже в столице Крыма.

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор жителю Крыма Олегу Приходько, которого обвиняли в подготовке терактов. Его приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. руб.