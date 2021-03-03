В России вынесли приговор украинскому активисту

Приходько получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме. Фото: Facebook

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор жителю Крыма Олегу Приходько, которого обвиняли в подготовке терактов.

Его приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей. Об этом сообщает издание Ґрати.

В то же время, Приходько освободили от наказания по статье о хранении взрывчатки в связи с истечением срока давности.

Первый год своего срока он должен будет провести в тюрьме - колонии с самым строгим режимом, где заключенных все время удерживают в камерах.

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя с. Орехово Сакского района Крыма Олега Приходько 9 октября 2019 после обыска у него дома и в его гараже, где обнаружили взрывчатку. Его обвинили в подготовке теракта и изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

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По версии следствия, Приходько планировал взорвать здание Сакской горадминистрации, чтобы заставить власти Крыма вернуть полуостров Украине.

В начале февраля 2020 года ему также предъявили еще одно обвинение в подготовке очередного теракта - поджога здания Генерального консульства РФ во Львове "с целью воздействия на принятие органами власти РФ решения о необходимости вхождения АРК в состав Украины".

Для этого Приходько якобы нашел в Украине неустановленное следствием лицо, которому предложил совершить теракт. Они якобы запланировали осуществить поджог в октябре 2019 года.

Приходько отрицает вину и утверждает, что во время обыска в гараже ему подбросили тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и нарезанные электроды для сварки. А в ночь после задержания в здании ФСБ неизвестный мужчина, представившись врачом, под предлогом осмотра отобрал у него из полости рта биологические образцы.

Приходько предусматривает, что после этого его ДНК нанесли на взрывчатку, и таким образом сфальсифицировали факт принадлежности ему взрывчатых веществ.

В суде Приходько заявлял, что его преследуют за его публичную проукраинскую позицию.

После ареста Приходько по делу о терактах, украинская прокуратура Крыма, которая базируется в Киеве, открыла уголовное производство о незаконном лишении свободы.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединения Крыма к России.

Подчеркиваю, что наш согражданин в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания.

Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля", - прокомментировала приговор Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

В аннексированном Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского активиста Олега Приходько возле их дома. От правительства Украины требуют официальной реакции на то, что произошло.