В России во время представления умер актер

В России скончался известный актер Арсений Курченков. Фото: iMag.one

В России прямо на сцене умер заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель Арсений Курченков.

Трагедия произошла в четверг, 10 октября, во время спектакля по роману Федора Достоевского "Бесы". Об этом сообщает РБК.

Арсению Курченкову было 43 года.

"Арсений упал прямо на сцене, ему стало плохо. Вызвали скорую, но, к сожалению, они не успели его спасти", - отметили в комментарии изданию.

Актера должны похоронить на кладбище в поселке Дербышки под Казанью.

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Курченков родился 1 октября 1977 года в Казани, окончил Казанское театральное училище в 1997 году. На счету актера множество ярких ролей: Альфред - "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", Пан Анри "Орфей и Эвридика", Бенволио - "Ромео и Джульетта" и другие. В течении жизни артист получил много наград: лауреат фестиваля "Поют актеры драматических театров России", лауреат VI Международного фестиваля актерской песни им. А. Миронова, победитель Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства "Созвездие - Йолдизлик" и другие.