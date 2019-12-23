В России в школах и садах детей кормили гнилым мясом

Детей накормили гнилым мясом. Фото: "Главком".

В городе Тольятти, что в России в детских садах и школах детей накормили гнилым мясом больных животных. Такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.

Первая информация о гнилом мясе в столовых появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили и официальные источники, в том числе избранный от Самары депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал "Новости Тольятти".

"Уточнил. К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады раскрылись в ходе проверок, инициированных областной властью", - написал он в Twitter.

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По данным журналистов, оперативники изъяли более 50 тонн мяса с признаками гниения и болезней неизвестного происхождения без документов. Предполагают, в селах и соседних областях покупалось мясо павших животных, которое уже почти разложилось и подлежало захоронению в скотомогильниках. Затем продукцию разделяли, вымачивали в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а потом замораживали для поставки в детские сады и школы Тольятти.

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