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понедельник, 23 декабря 2019 08:59

В России в школах и садах детей кормили гнилым мясом

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В России в школах и садах детей кормили гнилым мясом
Детей накормили гнилым мясом. Фото: "Главком".

В городе Тольятти, что в России в детских садах и школах детей накормили гнилым мясом больных животных. Такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.

Первая информация о гнилом мясе в столовых появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили и официальные источники, в том числе избранный от Самары депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал "Новости Тольятти".

"Уточнил. К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады раскрылись в ходе проверок, инициированных областной властью", - написал он в Twitter.

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По данным журналистов, оперативники изъяли более 50 тонн мяса с признаками гниения и болезней неизвестного происхождения без документов. Предполагают, в селах и соседних областях покупалось мясо павших животных, которое уже почти разложилось и подлежало захоронению в скотомогильниках. Затем продукцию разделяли, вымачивали в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а потом замораживали для поставки в детские сады и школы Тольятти.

В городе Мукачево на Закарпатье неизвестный пугает людей в костюме клоуна Пеннивайз из фильма ужасов по мотивам романа Стивена Кинга "Оно". Видеопранки появляются уже около двух недель. На них клоун пугает прохожих в парке и на набережной в Мукачево, выскакивает из мусорного бака в Ужгороде и тому подобное.

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