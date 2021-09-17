В России стартовали выборы. Украина требует не признавать их на оккупированных территориях

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Фото: pixabay.com

В России 17 сентября в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 по местному времени началось трехдневное голосование на выборах различного уровня.

Позже участки открылись в Магаданской области, на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области, пишет "Коммерсант". Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17-18 сентября - дополнительными. Такой формат якобы призван не допустить вспышек коронавируса.

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов - от политических партий, по федеральному избирательному округу. В этом году на парламентские выборы зарегистрировали 3812 кандидатов от 14 партий.

Кроме депутатов Госдумы россияне выберут высших должностных лиц в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях.

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Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. СБУ фиксирует массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Паспорта выдают для обеспечения участия украинцев в ​​сентябрьских выборах в российскую Госдуму, сообщает СБУ. Организаторы этого нарушают нормы международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". На рабочих местах работников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.