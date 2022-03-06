В России собираются конфисковывать коррупционные средства чиновников

Путин будет конфисковывать коррупционные средства чиновников. Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии в пользу государства "коррупционных средств чиновников", если сумма поступлений превышает доход за три года.

Сумма будет изъята, если не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, информирует ТГ-канал ТАСС.

Согласно этому закону банковские счета госслужащих, а также членов их семей, включая несовершеннолетних детей, будут проверяться российской прокуратурой. Если выяснится, что поступления на них превышают общий доход чиновника и его родственников за три года более 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет.

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Чтобы не потерять деньги, чиновник должен доказать законность их появления на счету. Во время проверки данных сотрудники прокуратуры смогут разговаривать с самим должностным лицом, а также посылать запросы в госорганы, банки, кредитные организации и ведомства, отвечающие за регистрацию недвижимости.

Российский рубль обрушился до исторического минимума. Курс евро в рублях вырос на 35% – до 132 рублей, доллар – на 33% – до 117 рублей. Россия не может выплатить свои обязательства. Европейский Союз объявил, что заморозит активы Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это сделали также Великобритания, Австралия, Япония.