В России школьницу насиловали все члены семьи

13-летнюю девочку насиловали все члены семьи. Фото: 59.ru

В Москве 37-летний дядя-опекун насиловал 13-летнюю племянницу. Его задержали.

Родителей девочки также арестовали за надругательство над дочерью, пишет MK.

В 2018 году отца девочки арестовали за домогательства. Педофил умер в СИЗО, не дождавшись приговора. Через несколько месяцев бабушка ребенка пожаловалась, что к внучке пристает ее мать.

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Женщину арестовали, а девочку вместе с младшим братом отдали под опеку дяде.

Позже девочка призналась социальному педагогу, что новый опекун периодически напивался и насиловал ее. Мужчину задержали.

Девочка находится на обследовании, ее брата отправят в специализированное учреждение.

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