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четверг, 04 ноября 2021 09:36

В России противникам Covid-вакцинации грозит тюрьма

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В России противникам Covid-вакцинации грозит тюрьма
Об антивакцинаторах в РФ будут сообщать в прокуратуру. Фото: pixabay.com

В России Федеральная служба по надзору в области здравоохранения (Росздравнадзор) поручила территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах-антивакцинаторах.

Особое внимание ведомство просит уделить медработникам, выступающим против вакцинации, пишет "Медвестник", имеющий копию письма.

Документ подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Его подлинность изданию подтвердили в пресс-службе ведомства. Это письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава. На нем обсуждались меры по противодействию движению против прививок, и "Минздрав был настроен жестко".

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Отделениям Росздравнадзора поручили выявлять граждан, чья деятельность "имеет признаки правонарушений" по двум статьям Уголовного кодекса России. Первая предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая – за общественное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, что привело к тяжелым последствиям.

За эти нарушения возможно наказание в виде лишения свободы до трех лет.

"В течение трех дней после сообщения следственных органов, направившее жалобу территориальное управление Росздравнадзора должно письменно сообщить о передаче информации в федеральный Росздравнадзор. Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская рассказала, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений. Региональная прокуратура уже приступила к проверкам", - говорится в материале.

62% россиян не доверяет российской вакцине "Спутник V" и против того, чтобы сделать ею прививку. Вакцинироваться российским препаратом готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились "Спутник V", а еще около 2% против любых вакцин в принципе.

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04
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