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понедельник, 27 декабря 2021 14:07

В России прокомментировали возможность захоронения Ленина

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В России прокомментировали возможность захоронения Ленина
Тело Ленина и дальше будут держать в мавзолее. Фото: birdinflight

Тело Владимира Ленина и дальше будет находиться в мавзолее.

Об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков в ответе на вопрос о возможности захоронения Ленина, передает ТАСС.

Песков заявил представителям медиа, что российская власть не планирует выносить мумию Ленина из мавзолея в центре Москвы, и объяснил такую ​​позицию руководства РФ тем, что якобы сейчас "другая повестка дня" и у России "другие вопросы и проблемы".

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"Нет, таких планов нет. Этого вопроса нет в повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", - отметил спикер Путина.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 г. на 54-м году жизни. 22 января его тело было забальзамировано, сначала на короткий срок, а затем – на длительный. Саркофаг с мумией большевистского лидера с 1924 года находится в мавзолее на главной площади Москвы, в РФ его считают "уникальным архитектурным объектом".

17 апреля в Москве после карантина открылся мавзолей Ленина. Очередь посетителей растянулась от Красной до Манежной площади.

Мавзолей был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за пандемии коронавируса. С марта 2021 года в нем проходили регулярные профилактические работы, которые проходят раз в 2 года.

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Дата
27
декабря

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