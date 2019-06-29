В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1035
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3034
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1719
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1422
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24336
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6912
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
8
6
5
5
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
Кот с повышенной уровнем мимимишности покоторил сеть
Кот с повышенной уровнем мимимишности покоторил сеть
В туристических брошюрах страну называют &quot;неожиданность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Видео
Все видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 315
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1422
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1359
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 360
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
суббота, 29 июня 2019 23:00

В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы

  Комментировать
В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы
Россия должна была погасить задолженность перед СЕ до 30 июня. Фото: Радио Свобода

Российские власти не спешит гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит",— заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит Коммерсант.

Сторчак сообщил, что не смотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали условия, которые должна выполнить РФ для полноценного возвращения в ПАСЕ

Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 20953
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 17667
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 11683
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11259
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 11115
Мир
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
6
 Просмотров: 36
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
8
 Просмотров: 2016
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
 Просмотров: 1629
В России объявляют обвинения украинским пленным морякам
В России объявляют обвинения украинским пленным морякам 1 Просмотров: 828
Адвокат встретился и с Балухом - подробности
Адвокат встретился и с Балухом - подробности Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 3155
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua