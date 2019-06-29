В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы

Россия должна была погасить задолженность перед СЕ до 30 июня. Фото: Радио Свобода

Российские власти не спешит гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит",— заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит Коммерсант.

Сторчак сообщил, что не смотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

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Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".