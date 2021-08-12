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четверг, 12 августа 2021 16:25

В России налоговик выплачивал долги граждан - чиновника уволили

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В России налоговик выплачивал долги граждан - чиновника уволили
На налоговика написали жалобы коллеги. Фото: pixabay.com

В России сотрудник федеральной налоговой службы самостоятельно оплачивал мелкие долги налогоплательщиков.

Инцидент произошел в Московской области. За это чиновника уволили, сообщает издание 1W.ru.

Суммы долгов составляли от нескольких копеек до 100 рублей. По словам налоговика, взыскать микродолги, возникшие техническим образом вследствие округления или доначисления пени гораздо труднее и дольше.

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Жалобы начали подавать коллеги чиновника, которые заметили разницу между показателями его работы и своими. Правоохранители провели служебную проверку.

Формально незаконную деятельность сотрудника прекратили. Однако неизвестно, возбудили ли против него уголовное дело.

В Харькове бывший сотрудник налоговой службы с гражданской женой отобрали дом у мужчины. С ним он заигывал тем, что приносил еду. Однако впоследствии подделал документы на его дом.

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Дата
12
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