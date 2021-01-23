В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые

В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата Радика и Филиппа Кординяну. Подозреваемых задержали. Фото: t.me/radiogovoritmsk

В российской Новой Москве на свадьбе расстреляли жениха и его брата Радика и Филиппа Кординяну.

Убийца что-то не поделил с мужчинами, достал пистолет, выстрелил в обоих и исчез. Об этом пишет Telegram- канал Mash.

"Второй день молодожены решили праздновать в селе Власова в районе Боровского шоссе. Компания собралась в ресторане. Во время посиделок убийца что-то не поделил с женихом и его братом, достал пистолет, выстрелил в обоих и скрылся", - говорится в сообщении.

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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. Ими тоже оказались родные братья - 31-летний Владимир и 35-летний Алексей Девятаевы, по информации Telegram-канала Lifeshot.

Сейчас в домах у мужчин проходят обыски. Ранее они не состояли на учете в полиции, судимостей у них также нет.

Сообщается, что жена Владимира была подругой невесты убитого.

На улице Туполева в Святошинском района Киева во время празднования свадьбы один из гостей побил брата жениха. На следующий день его нашли мертвым.