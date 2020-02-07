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пятница, 07 февраля 2020 11:45

В РФ заявили, что сирийцы едва не сбили пассажирский самолет

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В РФ заявили, что сирийцы едва не сбили пассажирский самолет
Сирийцы отражали атаку возле аэропорта. Фото: "Еспресо"

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил Израиль после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Он заявил, что самолет заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей возле аэропорта, передает ТАСС.

Пассажирский самолет вывели из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков. Лайнер экстренно сел на российской авиабазе "Хмеймим".

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Конашенков заявил, что Израиль использует гражданские самолеты для прикрытия или блокировки действий сирийских сил ПВО. По его информации, ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 выпустили восемь ракет "воздух - земля" без захода в воздушное пространство страны.

Сирийцы отбили нападение с помощью комплексов ПВО.

Турция осуществила удар по Сирии в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил телеканалу NTV о ликвидации 76 сирийских солдат.

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