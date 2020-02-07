В РФ заявили, что сирийцы едва не сбили пассажирский самолет

Сирийцы отражали атаку возле аэропорта. Фото: "Еспресо"

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил Израиль после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Он заявил, что самолет заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей возле аэропорта, передает ТАСС.

Пассажирский самолет вывели из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков. Лайнер экстренно сел на российской авиабазе "Хмеймим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган сообщил, что в Сирии находятся 2 тысячи российских наемников

Конашенков заявил, что Израиль использует гражданские самолеты для прикрытия или блокировки действий сирийских сил ПВО. По его информации, ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 выпустили восемь ракет "воздух - земля" без захода в воздушное пространство страны.

Сирийцы отбили нападение с помощью комплексов ПВО.

Турция осуществила удар по Сирии в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил телеканалу NTV о ликвидации 76 сирийских солдат.